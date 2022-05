Gallardo espera obrir el concurs de vols a França i Portugal aquest any

Actualitzada 26/05/2022 a les 11:58

El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, ha manifestat aquest matí que treballa per llançar el concurs per operar vols amb França i Portugal abans que acabi l’any. Ara bé, Gallardo no descarta ampliar les connexions amb altres destins, com ara Regne Unit, amb qui ja ha mantingut converses.Sobre la normativa vigent que no permet operar vols a partir dels 30 graus, el ministre ha apuntat que es tracta d’una regulació de 2015 i que espera que es revisi properament, ja que els vols estan capacitats per volar en temperatures superiors.El 60% de la inversió estrangera de l’any passat va provenir de les Illes Caiman. El ministre ha assegurat que es va fer amb totes les garanties de la llei.