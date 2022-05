Finances ha executat 1,07 milions d'avals dels crèdits tous

Actualitzada 26/05/2022 a les 17:54

El Govern ha hagut de fer front a 1,07 milions d'euros vinculats dels avals executats d'empreses que van sol·licitar un crèdit tou i que o bé han fet fallida o bé no han pogut fer front als seus pagaments. "Cal ser conscients del que ha representat la línia d'ajuts: més de 2.000 línies de crèdit, 152 milions d'euros en un dels moments de més complexitat de la història", ha assegurat el ministre de Finances, Eric Jover.Segons les dades del ministre, els ajuts van ajudar a 15.000 assalariat del país el que representa un 49% dels assalariats del Principat, excloent els treballadors públics", ha explicat Jover en resposta a una pregunta del conseller socialdemòcrata, Joaquim Miró.De fet, segons Jover l'executiu va preveure "en una situació de màxim estrès una morositat del 18%", el que suposaria uns 27 milions d'euros. Fins al moment, el Govern havia aprovisionat cinc milions d'euros per al 2021 i cinc milions d'euros més en el pressupost d'enguany. "Gràcies a la resiliència de les empreses andorranes tenim una taxa de morositat molt baixa, en contret la taxa de morositat està en el 0,7%".Amb relació al procés de prestamització, que permet convertir el deute en un préstec a retornar en un període d'entre dos i set anys (sent l'executiu qui assumeix els interessos durant els dos primers anys), Jover ha explicat que és l'executiu, en la comissió tècnica mixta entre el ministeri de Finances i d'Economia, qui acaba decidint els terminis d'aquesta prestamització després de rebre la informació de les entitats bancàries i la voluntat de la mateixa empresa.