Actualitzada 26/05/2022 a les 19:14

La policia ha rebut l'avís de l'atropellament d'una vianant per part del conductor d’una furgoneta -Citroën Jumper-, amb matricula del Principat. Els fets han tingut lloc a les 16:10 hores a Anyós a la parròquia de la Massana.La vianant, dona no resident de 74 anys, ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. La gravetat de les lesions encara no es coneixen.