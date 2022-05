Decepció 'interruptus'

Un centenar de persones viuen la derrota d’Andorra a Illa Carlemany, amb una tristesa que va convertir-se en il·lusió de cara al nou repte del 2029

No va poder ser. El gairebé centenar de persones que van anar al centre comercial Illa Carlemany no van poder celebrar la designació d’Andorra com a seu del Mundial d’esquí alpí del 2027. I això que la flaire que hi havia a l’ambient pronosticava que era ben possible. Però la realitat va ser que el vencedor final va ser Crans-Montana, a Suïssa, i quan es va anunciar l’estació helvètica com a guanyadora al hall es va escoltar un “oh!” ven fort i ben llarg de lament. Però tot seguit la decepció va convertir-se en aplaudiments per la feina feta, uns