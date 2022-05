Augmenten els efectius de seguretat ciutadana

Actualitzada 26/05/2022 a les 12:03

L'any passat es van incorporar 20 efectius de seguretat ciutadana, arribant a un total de 538, segons informa Estadística. Concretament, hi havia 331 efectius policials, 69 efectius penitenciaris i 138 efectius dels bombers. El cos de policia és el que més va incrementar amb 24 incorporacions, mentre que els bombers van sumar-ne dos. D'altra banda, els efectius penitenciaris van disminuir, passant de ser 75 el 2020 a 69 el desembre del 2021.Del total d'efectius policials, 246 formaven part del personal policíac, 64 eren personal administratiu/tècnic i 21 alumnes. L'informe apunta que el 90,2% del global eren homes, "tot i que la proporció varia notablement segons la tipologia de funcions". La ràtio d'efectius per cada 100.000 habitants se situava en 309, un 1,9% menys que el 2020. De les noves incorporacions, tres corresponien a personal administratiu i 21 a alumnes.Els efectius penitenciaris es dividien el 2021 en 59 agents i 10 administratius/tècnics. El 89,9% dels càrrecs corresponien a homes. La ràtio d'efectius penitenciaris se situava en 86,75 per cada 100.000 habitants, un 9,8% menys que l'any anterior. L'informe apunta que l'any passat es va prescindir de cinc agents penitenciaris i tres administratius, mentre que es van contractar dos membres de personal penitenciari.El 2021 només un 2,5% dels efectius de bombers eren dones. Del total, 122 corresponien al cos (CPEIS) i 16 a administratius o tècnics. La ràtio d'efectius se situava en 174 per cada 100.000 habitants, una disminució del 0,5%. Les dues incorporacions de l'any passat corresponien a dos bombers, una dona i un home.