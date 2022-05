Pere López és l'únic candidat per liderar el PS a les properes eleccions generals

Actualitzada 25/05/2022 a les 06:14

L’actual president del Partit Socialdemòcrata, Pere López, és l’únic candidat a les primàries per liderar la formació vermella a les properes eleccions generals. Així ho van confirmar ahir membres de l’executiva del partit poca estona abans que s’acabés el termini per presentar les candidatures, que finalitzava a mitjanit. Avui a la tarda l’executiva validarà l’única candidatura presentada i s’obrirà el període de recollida de signatures. Segons van indicar fonts de la formació, Pere López compta amb un gran suport del partit per seguir liderant el projecte socialdemòcrata.D’altra banda, la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar ahir una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre els alumnes inscrits a títols universitaris estatals. També vol conèixer el nombre d’alumnes que hi ha matriculats a les universitats privades i públiques del país, la xifra d’estudiants que s’han titulat en els darrers cinc anys i els títols creats, entre d’altres qüestions.