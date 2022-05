Padreny pregunta on anirà el multifuncional

Actualitzada 25/05/2022 a les 16:51

El conseller general socialdemòcrata, Roger Padreny, ha entrat avui una pregunta urgent pel Consell General de demà on demana a l'executiu la ubicació del recinte multifuncional, "vist que no s'ha fet cap anunci oficial sobre l'emplaçament definitiu de la instal·lació".En nota de premsa, el PS també informa d'una segona pregunta entrada sobre el pla estratègic que està elaborant Govern per al foment dels esports electrònics. Concretament, la consellera general Susanna Vela sol·licita tota la documentació relativa al treball que s'està executant, juntament amb les empreses Actua i Auren, per a la introducció dels esports electrònics al sistema educatiu andorrà, així com la del caràcter contractual de dites empreses amb l'executiu. El PS també s'interessa per a la documentació que l'Agència Andorrana d'Antidopatge ha realitzat per fer les modificacions i reglamentacions necessàries a les Regles antidopatge per a la seva aplicació en competicions i als esdeveniments d'esports electrònics.