Montaner demana si es farà l'heliport a Pal

Actualitzada 25/05/2022 a les 16:39

Carine Montaner, consellera general no adscrita, ha entrat dues preguntes de forma escrita referents a la construcció de l'heliport, segons informa en nota de premsa. Montaner pregunta a Govern si acceptarà l'única oferta que s'ha presentat al projecte de construcció de l'heliport al pla de la Caubella de Pal, tot i que aquest incorpori un complex hoteler no establert en el plec de bases de l'executiu.D'altra banda, la consellera no adscrita qüestiona les raons per les quals al 2018 no es va tirar endavant el projecte de l'heliport privat de Fontaneda. Montaner apunta que "repassant l'hemeroteca", va veure publicats uns articles de fa 4 anys referents als avantatges d'ubicar la construcció a Fontaneda i en preguntar al cònsol de Sant Julià i els veïns de la zona les raons per les quals no s'havia tirat endavant el projecte, "tots van respondre que era per traves administratives".