López es presenta com a únic candidat a les primàries del PS

Actualitzada 25/05/2022 a les 21:16

Pere López ha estat l’únic militant del Partit Socialdemòcrata que ha presentat la seva candidatura per encapçalar la llista nacional a les properes eleccions generals com a candidat a cap de Govern, segons informa el partit en un comunicat. Així, la comissió de primàries, formada des del Comitè Directiu del passat 14 de maig, ha validat aquesta tarda la precandidatura presentada i, des d’avui fins a l’1 de juny, López haurà de recollir els avals necessaris (un 10% del nombre total de militants i simpatitzants del PS) per a formalitzar-se com a candidat definitiu.En aquesta línia, el dijous vinent, 2 de juny, el PS informa que la comissió es tornarà a reunir per analitzar i validar les signatures rebudes i, en cas que es compleixi amb els requisits, López serà escollit candidat del PS a cap de Govern per a les pròximes eleccions generals.Per això, mentre duri aquest procés, tal com esmenta els estatuts del partit i el reglament de primàries, López resta suspès de les seves funcions com a president del PS, que recuperarà una vegada sigui proclamat candidat.