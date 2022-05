El 94,7% dels 78 quilòmetres que conformen les carreteres generals 1, 2 i 3 obtenen tres o més estrelles en seguretat per a ocupants de vehicles

La seguretat de la xarxa de carreteres generals del Principat és notable, segons es desprèn del resultat de l’auditoria externa realitzada per la Fundació del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) mitjançant la tecnologia internacional iRAP. Es tracta d’un mètode que s’usa per avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres actiu en més de 100 països i que ha de servir, a partir de l’anàlisi de les dades que se’n desprenguin, per millorar la seguretat de la xarxa viària del Principat i en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.



L’estudi, que es va