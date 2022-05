La policia rep el reconeixement d'Interpol

Actualitzada 25/05/2022 a les 17:07

El cap d'Interpol de la policia d'Andorra en representació del país, va rebre una placa per part del president d'Interpol, el General Al Raisi, pels serveis professionals que el cos de seguretat andorrà ha prestat a l'organització com a membre del Comitè Europeu d’aquesta organització des de l’any 2016 al 2021, segons informa la policia en un comunicat. En aquest sentit, el lliurament del guardó va ser el passat 17 a 19 de maig 2022, quan la policia andorrana va participar en la 49a Conferència Regional Europea a la seu central de la Secretaria General d'Interpol a Lyon (França). Aquesta és una reunió estatutària que se celebra anualment per tal d'avaluar l'estat de la cooperació policial i la lluita contra la delinqüència transnacional.Durant la trobada es reuneixen comandaments policials especialistes en cooperació internacional que participen en la redacció de projectes de resolucions que se sotmetran a la propera assemblea general de l'organització. Enguany s'ha fet èmfasi en les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna com ara els casos de tràfic d'éssers humans i tràfic de migrats entre la població refugiada. Altres delictes relacionats amb el conflicte inclouen un augment dels delictes financers i cibernètics. El cos de seguretat informa que la reunió va concloure en la necessitat d'agilitzar l'intercanvi d'intel·ligència policial a través de les Oficines d'Interpol, en les investigacions sobre els crims de guerra.