La cap d'antiblanqueig admet que no “desitjava” els intercanvis

Sarmiento i De Rosselló no ratifiquen les declaracions fetes a l’inici

L’excap antiblanqueig de BPA Isabel Sarmiento no va ratificar les declaracions fetes en fase d’instrucció. De fet, la tercera imputada en la causa primera de BPA, el cas Gao Ping, va al·legar haver declarat davant la policia coaccionada i amb por a ser empresonada. Ho va dir ahir quan el Tribunal de Corts va plantejar-li algunes darreres qüestions que volia aclarir abans de posar el punt final a l’interrogatori.



El torn de l’excap antiblanqueig va cloure admetent que no se sentia còmoda amb les operacions d’intercanvi. “És una pràctica de risc i, per això, és una operació que des de compliance