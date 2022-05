Govern treballa perquè no es desviïn els avions de la Seu

Actualitzada 25/05/2022 a les 19:14

L'executiu i Air Nostrum treballen en alternatives amb l'European Aviation Safety Agency (EASA), per no haver de desviar els vols de l'aeroport d'Andorra-la Seu a Alguaire (Lleida) com ha passat aquest darrer cap de setmana per la limitació que impedeix als avions aterrar a l'aeroport a més de 30 graus de temperatura. Així ho ha afirmat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. "Des del Govern no érem coneixedors d'aquesta limitació, no se'ns va transmetre", ha assegurat el ministre. En aquesta línia, ha especificat que es tracta d'una limitació molt lligada a la tipologia de l'aeroport "diria que és un criteri que es va fixar fins i tot en un moment de prudència", ha apuntat Jover.Així, Govern afirma que ha tramès a EASA que "és primordial que aquesta línia mantingui la funció que tenia i això vol dir aterrar a Andorra-La Seu", ha apuntat Jover. Per això, entre les possibles solucions que s'estan plantejant hi hauria la del canvi d'horaris -per evitar les hores de més calor- o la reducció de la capacitat de seients per limitar les càrregues dels avions. En aquest sentit, Jover ha assenyalat que "la tipologia de concessió que vam desenvolupar ja preveu una compensació associada amb els seients buits, això l'únic que faria seria bellugar-nos cap a la forquilla alta de la subvenció i no cap a la més baixa". Tot i això, s'espera que el criteri dels 30 graus es pugui aixecar i els avions puguin operar en "plena normalitat".Pel que fa al rescat de la companyia aèria Air Nostrum per part del govern espanyol, el portaveu de l'executiu ha dit que no li constava la informació, però que "en el panorama internacional és relativament freqüent que hi hagi aquest tipus de rescat en un sector especialment tocat per la pandèmia".