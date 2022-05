Govern aprovarà la pujada de salaris el 7 de juny

Actualitzada 25/05/2022 a les 18:53

L'increment del salari mínim fins als 1.200 euros que el Govern va anunciar a finals d'abril s'aplicarà a partir del mes vinent. Així, les empreses hauran d'aplicar la pujada de l'IPC a totes aquelles persones que percebin entre el salari mínim i el salari mitjà -fixat en 27.130,44 euros- i que veuran revalorat el seu sou d'acord amb l'IPC tancat del 2021 és a dir el 3,3%.En aquest sentit, el ministre Jover ha afirmat que el projecte de llei s'aprovarà per part del Govern el 7 de juny, però el text inclourà que l'augment s'aplicarà de forma retroactiva amb efectes a 1 de juny. L'executiu aprovarà aquest projecte de llei per extrema urgència i necessitat, evitant així l'assignació i pas del text legal per una comissió de treball assignada per la sindicatura. "La comissió considera si el projecte de llei té raó de ser, es debat en el si de la comissió i al cap d'unes setmanes es porta a votació al Consell General", ha explicat Jover. En aquest sentit, l'etapa de les comissions "ens la saltaríem. El projecte de llei no és esmenable i va directament al plenari al cap de 48 hores d'haver estat admès a sindicatura".Un cop l'executiu aprovi el text el 7 de juny, es deixarà uns dies perquè els grups parlamentaris puguin fer propostes i modificacions i el 9 de juny es votaria. Tot i això, el ministre ha posat èmfasi en el fet que la data d'aprovació no afectaria, ja que l'increment dels salaris "està marcat de manera retroactiva a 1 de juny".