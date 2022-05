Fins a 11 centímetres de neu nova als cims del país

Actualitzada 25/05/2022 a les 09:36

Temperatures️matinals molt més baixesque els dies anteriors a #Andorra i nevades que han deixat els següentsgruixos⤵️



Bony de les Neres: 1 cm

Perafita: 4 cm

Coll Pa: 6 cm

Sorteny: 8 cm

Tossa d'Espiolets: 9 cm

La Solana: 11 cm pic.twitter.com/JwZNZZMfC1 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) May 25, 2022

Pas de la Casa Anamachado pic.twitter.com/CQqPe0XHLL — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) May 24, 2022

La caiguda de les temperatures i les precipitacions han deixat fins a 11 centímetres de neu als cims del país. Meteorologia informa que entre ahir al vespre i aquesta nit s'han acumulat 11 centímetres de neu nova a la Solana, 9 a la Tossa d'Espiolets, 8 a Sorteny, 6 a Coll Pa, 4 a Perafita i 1 al Bony de les Neres. Tanmateix, a Perafita s'han recollit 24,55 mm d'aigua, 21,7 a Ransol, 16,6 al Roc de St. Pere, 14 a les Salines i 10 a la Borda Vidal.La previsió del Servei Meteorològic pel dia d'avui és que el vent continuï bufant amb força i es produeixi algun ruixat feble, raó per la qual es manté l'avís groc per vent i pluges. Tot i i això, la cota de neu tornarà a pujar per sobre dels 2.300 metres i a la meitat sud del país s'obriran clarianes. Les temperatures màximes se situaran en 16 graus a la capital, 12 a 1.500 metres i 1 al Pas de la Casa.Per demà, un flux de nord deixarà el dia assolellat i amb altes pressions. Les màximes s'enfilaran als 20 graus a la capital. El vent bufarà moderadament, amb ràfegues previstes de 35 km/h al matí als fons de vall. El divendres i el cap de setmana tornaran a ser estables, amb "temperatures normals per l'època de l'any" i àmplia presència del sol.