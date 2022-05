El transport públic serà gratuït a partir de l'1 de juliol

Actualitzada 25/05/2022 a les 19:20

Els títols de transport públic gratuït per tota la població estaran disponibles a partir de l'1 de juliol sigui per compra física sigui a través de les aplicacions. Així ho ha afirmat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. El ministre ha assegurat que les converses amb les operadores continuen "no hi ha cap mena d'aturada a les negociacions que van completament independents als treballs que fem envers la gratuïtat".En aquesta línia, Jover ha explicat que l'usuari no haurà d'avançar l'import, que directament serà gratuït, i que la companyia rebrà el cost de l'abonament des del moment de la primera validació que s'efectuí amb aquell títol de transport. En aquest sentit, el titular de Finances no ha detallat com s'instrumentalitzaran les compensacions, però ha afirmat que "continuem actius amb les converses amb les companyies per trobar el màxim consens possible abans de l'1 de juliol".Aquesta mesura és una de les que va anunciar el Govern a finals d'abril amb l'objectiu de pal·liar l'impacte de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania arran de la guerra a Ucraïna i també a causa dels efectes de la pandèmia derivada de la covid.