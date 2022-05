El nivell B2 de català serà obligatori per exercir una professió titulada

Actualitzada 25/05/2022 a les 21:19

L'executiu ha aprovat el projecte de llei de modificació de l'exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals amb l'objectiu d'actualitzar la regulació legal i adaptar-la al context econòmic i social actual. Així ho ha exposat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.En aquest sentit, entre les modificacions aprovades destaca com a requisit per exercir una professió titulada a Andorra, el nivell B2 de català amb l'establiment de la possibilitat que cada professió pugui establir un nivell superior. Tanmateix, es preveu la possibilitat que els professionals titulats autoritzats a exercir mitjançant habilitació especial puguin acreditar el compliment del requisit relatiu a la llengua en el termini de dos anys.La normativa estableix el caràcter de membre amb dret de vot, prop del Comitè Tècnic de Valoració de l'Exercici de les Professions Titulades, del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas de no existir, del Consell de Col·legis Professionals, amb la voluntat d'incidir en la importància del vessant associatiu de les professions titulades, tant des del punt de vista privat com col·legial. Així mateix, el text contempla l'ampliació de les competències dels Col·legis professionals, atorgant-los representació en els organismes internacionals, preveu la possibilitat d'oferir formació continuada i especifica i atorga capacitat d'arbitratge i mediació entre els col·legiats. Així, s'ha establert que a partir d'ara només caldran tres professionals per crear un col·legi quan ara són vuit.Un altre dels punts importants que ha destacat Riba és la creació d'un cos d'inspecció format per dues persones que s'enfocarà a professionals titulats i en el qual l'executiu hi destinarà uns 61.000 euros l'any.