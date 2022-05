El Consell destina 577.000 euros a la remodelació de l'entorn de Casa de la Vall

Actualitzada 25/05/2022 a les 10:15

El Consell General destinarà 577.372 euros a la remodelació del paviment i de l'enjardinament de la plaça posterior a Casa de la Vall, segons informa en nota de premsa. Les obres s'iniciaran el juliol i es preveu que durin cinc mesos. El BOPA d'avui anuncia la convocatòria del concurs públic nacional per a la contractació dels treballs. Les ofertes es podran presentar fins el 23 de juny.El Consell apunta que en el condicionament del sòl s'utilitzarà la pedra del granit rugós com a element constructiu prioritari, per a "integrar l'espai en l'entorn i minimitzar el manteniment". En la zona enjardinada es representaran "els tres ambients més característics d'Andorra".