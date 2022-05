De vendre cromos al 'real state'

L’emprenedor i ‘business angel’ Carlos Blanco explica, a partir de la seva experiència, com convertir un negoci del no-res a una idea milionària.

Aixecar un negoci del no-res. És una de les grans habilitats de Carlos Blanco, emprenedor i business angel en el sector de les noves tecnologies. “Amb tretze anys vaig començar el meu primer negoci, però no ho sabia”, va explicar ahir Blanco en una conferència organitzada per Deloitte i el Diari d’Andorra, celebrada a l’Arthotel d’Andorra la Vella. “Vaig començar a vendre cromos al mercat de Sant Antoni i vaig aconseguir un 25% de la facturació del meu pare, que era taxista en aquella època”, en una experiència que, per a Blanco, va ser un màster avançat per descobrir aspectes