Conveni amb Espanya i França per la transhumància

Actualitzada 25/05/2022 a les 19:02

El consell de ministres ha aprovat avui la signatura del conveni amb Espanya i França per agilitzar la tramitació en l'àmbit sanitari per a la transhumància en les zones frontereres. El conveni a tres bandes té per objectiu simplificar i unificar els procediments exigits a nivell de certificació sanitària, segons ha informat el ministre Portaveu en roda de premsa.El conveni fixa que no és necessari emetre les certificacions veterinàries oficials respectives en el moment de retorn del bestiar al seu país d'origen. Tot i això, l'executiu apunta que, de manera prèvia, l'operador haurà de procurar de tenir l'autorització del país d'origen i el certificat sanitari TRACES. El protocol s'aplica de forma immediata i ja es pot aplicar als moviments transfronterers de bestiar destinat a pastures.Tanmateix, el ministre Eric Jover ha informat que el consell de ministres ha aprovat la simplificació del tràmit d'inscripció al Registre d'Animals de Companyia, que a partir d'ara es podrà fer en un sol pas als centres veterinaris. Així, es suprimeix el pas que fins ara havia de fer l'administrat al Servei de Tràmits del Govern per donar l'alta de la mascota al RAC.En cas de tenir un animal identificat fora d'Andorra, el propietari s'haurà d'adreçar a un veterinari legalment establert perquè identifiqui que la verificació és correcte i introdueixi les dades del RAC.