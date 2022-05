Riba atribueix el descens del suport a l'acord amb la UE “al moment” de les negociacions

Actualitzada 24/05/2022 a les 13:20

"Ens falta veure les dades amb detall, però tenim clar que és un punt de situació en el camí, que és llarg i ens trobem en un moment en el qual iniciem debats sensibles, que ja ho sabíem, com és el de la circulació de les persones o les telecomunicacions", ha assegurat aquest matí el secretari d'Estat, Landry Riba, amb relació al descens del suport a l'acord d'associació. Segons l'enquesta publicada ahir per Andorra Recerca i Innovació, cau en 3,5 punts percentuals la ciutadania que es posiciona a favor d'un acord com el que s'està negociant.Riba ha remarcat que "aquestes dades són una reacció al moment en el qual ens trobem amb les negociacions i això doncs cal veure com evoluciona, però les diferències que s'han detectat no són significatives".D'altra banda, el secretari d'Estat ha valorat molt positivament el desenvolupament de les jornades sobre l'Acord d'Associació i els programes de la UE que es realitzen des de la setmana passada i que avui conclouen."El balanç és positiu a tots nivells, tant la jornada més general de dilluns passat com els tallers d'aquests dos dies, en el sentit de poder passar de la perspectiva més general al detall d'aquests programes que havíem presantificat" ha explicat Riba. "Caldrà veure en quina mesura ens sumem als programes, si totalment o en alguns dels seus eixos estratègics perquè també és una qüestió de costos". En aquest sentit, Riba ha detallat que el cost dels programes pot anar des del mig milió d'euros aproximat repartit en un període de set anys, en el cas d'Europa Creativa, als 18,2 milions d'euros –repartit en el mateix període- com seria el cas d'Horitzó Europa. De fet, el cost està directament vinculat al pressupost que cada programa té assignat, perquè Europa Creativa, el més accessible, té un pressupost de 2.400 milions d'euros, mentre que Horitzó Europa compta amb una assignació pressupostària de 45,5 bilions d'euros.