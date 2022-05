Actualitzada 24/05/2022 a les 16:11

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest matí la reunió del Consell Econòmic i Social "per continuar estudiant les propostes de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania". A la trobada s'han analitzat les accions presentades per l'agrupació de sindicats i per la CEA en nom de tot el sector empresarial del país en resposta al pla que va plantejar el Govern a finals d'abril.