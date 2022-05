Font demana un reglament sanitari internacional

Actualitzada 24/05/2022 a les 13:00

El ministre de Salut, Albert Font, ha reclamat "gestionar de manera col·lectiva la crisi sanitària i prendre mesures per reforçar l'arquitectura mundial de la salut per poder fer front a qualsevol pandèmia" en la intervenció en la 75a Assemblea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que es celebra a Ginebra. Font ha instat els membres de l'entitat a "treballar conjuntament per desenvolupar un Reglament Sanitari Internacional i crear un examen periòdic internacional en matèria de salut que permeti millorar la capacitat de reacció dels països" i ha demanat que per implementar aquests nous instruments de control es tingui en compte als Petits Estats com Andorra, segons informa el Govern en un comunicat.Albert Font ha parlat de la crisi provocada per la covid i ha destacat les conseqüències psicològiques que ha tingut sobre la població pel qual ha incidit en la importància de fomentar un acompanyament en matèria de salut mental. El ministre ha explicat a l'OMS que "Andorra ha adoptat recentment el Pla Global de Salut Mental i de la lluita contra les dependències".El titular de Salut ha mantingut reunions bilaterals amb la ministra portuguesa Marta Temido, per intercanviar estratègies d'actuació sobre salut pública, i amb el secretari d'Estat de Sanitat de San Marino, Roberto Ciavatta, amb qui ha acordat estudiar possibles col·laboracions entre els Petits Estats en matèria sanitària. I s'ha trobat amb la ministra espanyola de Salut, Carolina Darias, i amb el conseller federal suís de Salut, Alain Berset.La 75a Assemblea de l'OMS reelegirà a l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus com a director general de l'organisme durant 5 anys més.