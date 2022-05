Ferida la passatgera d'un bus a Encamp

Actualitzada 24/05/2022 a les 16:40

La passatgera d'un bus de línia ha resultat ferida aquesta tarda a Encamp en caure dins del vehicle per una maniobra del conductor, segons ha informat la policia. La noia estava dempeus perquè havia de baixar en la següent parada i ha perdut l'equilibri i ha caigut com a conseqüència d'una maniobra del vehicle per les circumstàncies del trànsit, han indicat des del cos de seguretat.Els bombers han acudit al lloc dels fets, a la sortida d'Encamp per la General 2, per atendre la passatgera que ha estat trasllada a l'hospital pel cop al maluc que hauria patit.La policia ha assenyalat que es tracta d'un incident que no ha requerit l'obertura d'un atestat i que se solucionarà amb un intercanvi entre la companyia de l'autobús afectat i la passatgera afectada.