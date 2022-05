La policia va forçar la porta del seu domicili per assegurar-se que no era a l’interior i finalment se’l va localitzar al municipi català

Robert Jubillar Pérez, el padrí que la policia buscava des de divendres, és des d’ahir al seu domicili. Va haver de passar primer pel despatx de la policia per recollir les noves claus de casa seva, ja que el pany va ser trencat per la policia per accedir al domicili davant el temor que li hagués passat alguna fatalitat, ja que hi viu sol.



Divendres mateix els agents van ser informats que l’avi s’havia desplaçat a Salou amb un autocar de línia regular. La mateixa companyia va avisar ahir la policia que l’home tornava a Andorra. L’alerta de la falsa desaparició