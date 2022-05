El 95% de les carreteres del país són segures per a vehicles

Actualitzada 24/05/2022 a les 17:37

Un informe sobre l'estat de la xarxa viària andorrana fet pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) seguint la metodologia del Programa Internacional d'Avaluació de Carreteres (iRAP) mostra que el 94,7% de la xarxa viària del Principat és segura per a ocupants de vehicles perquè rep una qualificació de tres estrelles o superior, segons els resultats que s'han presentat avui a Govern. Les conclusions revelen que les carreteres del país reben una qualificació d'una o dues estrelles, el màxim són cinc, quan s'analitza la seguretat per a vianants i ciclistes.El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha destacat que aquesta auditoria de la xarxa viària forma part de les accions que el Govern està desenvolupant per reforçar la seguretat a les carreteres nacionals "fomentant alhora les actituds cíviques". L'estudi es va iniciar el 5 de maig i s'ha fet amb el recull continu d'imatges d'alta resolució del total de 78 quilòmetres de les carreteres generals 1, 2 i 3 i ha analitzat més de 60 paràmetres cada 100 metres de la via, entre els quals figuren l'existència de precipicis o l'estat del ferm.El director de l'Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha destacat pel percentatge de qualificació amb tres estrelles o més Andorra se situa "per sobre de la mitjana de l'Europa occidental". El tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària, Joan Domingo, ha recalcat que l'objectiu de l'iRAP és que totes les carreteres del món siguin de 3 estrelles o més i ha afegit que per tant Andorra "compleix pràcticament els objectius de l'iRAP".L'estudi mesura el risc viari per l'índex de perillositat en funció dels accidents per quilòmetre recorregut i pel risc de la infraestructura. L'informe determina la qualitat de les carreteres i ha de servir per millorar la seguretat viària del Principat i en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures, segons especifica el Govern. La xarxa viària andorrana va registrar 629 sinistres durant el 2021.