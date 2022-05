Avís groc per vents forts i baixada de temperatures

Actualitzada 24/05/2022 a les 11:17

Les temperatures️han baixat en altura i ho continuaran fent durant el dia a #Andorra

La temperatura mínima s'assolirà al final de la jornada pic.twitter.com/okfcF3qNMR — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) May 24, 2022

Les precipitacions ens acompanyaran les properes hores i aniran acompanyades de ventades i un descens de temperatures.

⚠️Precaució:

Assegureu els objectes que puguin caure de balcons.

Atenció en activitats a l’exterior. https://t.co/Lck48AP84v — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) May 24, 2022

Les precipitacions que s'anunciaven per avui i que han començat de matinada es mantindran durant tot el dia de manera "intensa i abundant" amb tronades a la tarda, segons informa Meteorologia que adverteix que el vent bufarà fort a partir de la tarda. L'increment de les ventades ha fet activar l'avís groc les zones nord, centre i sud del país i es preveu que provoqui una baixada de temperatures. Protecció civil demana assegurar els objectes dels balcons que puguin caure i precaució amb les activitats que es realitzin a l'exterior.Meteorologia indica que la neu baixarà fins als 2.000 metres d'alçada amb "gruixos destacables" i per sota d'aquesta cota no es descarta alguna tronada "i durant la primera part de la nit, puntualment pot precipitar calabruix o calamarsa". Els valors registrats avui mostren un descens de temperatures que continuarà fins al final de la jornada. Els termòmetres reflecteixen que a les Fonts d'Arinsal, a una alçada de 2.681 metres, s'ha arribat a les sis del matí a prop dels zero graus descendint des dels 11 graus d'ahir al matí.