Actualitzada 24/05/2022 a les 06:23

Andorra Business i la Generalitat de Catalunya van signar ahir un acord per impulsar la competitivitat de les empreses d’ambdós territoris. El conveni, signat pel ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i pel conseller català d’Empresa i Treball, Roger Torrent, preveu diverses línies d’actuació per aprofitar sinergies entre l’agència per a la competitivitat de l’empresa del departament d’Empresa i Treball i Andorra Business.