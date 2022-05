Liberals ha retornat 640 euros ingressats en efectiu al seu compte perquè no hi figura el nom de l’emissor

La regularització precipitada de persones que feia anys que havien renunciat a la militància com a liberals, no només genera suspicàcies entre els partidaris de Judith Pallarés –que pensen que hi ha un reclutament estratègic d’exafiliats afins a Josep Maria cabanes–, sinó que també ha estat l’origen d’un curiós ingrés del qual tothom extreu la mateixa conclusió, però que ningú vol afirmar en públic.



Per recuperar la condició d’afiliat, el pas indispensable és abonar les quotes impagades que s’han acumulat. El tresorer del partit s’ha trobat sorprès un ingrés exacte de 640 euros al compte de Liberals. Els responsables de la