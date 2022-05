Tres detinguts en una baralla en una benzinera

Actualitzada 23/05/2022 a les 12:14

La policia va detenir tres homes residents de 18, 19 i 20 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella el diumenge 22 de maig a les 06:10 hores quan el cos de seguretat va ser requerit per una baralla a l'exterior d'una estació de servei entre diverses persones.Els agents també van arrestar a tres residents -una dona i dos homes de 28, 21 i 24 anys respectivament-, com a presumptes autors dels delictes contra l'honor -injuries- per part de la dona, i funció pública i honor -resistència i injúries- per part dels dos homes, segons informen el balanç setmanal de detencions. Els fets també van tenir lloc a la capital el diumenge 22 de maig a les 02:40 hores quan la policia va ser requerida en un carrer d'Andorra la Vella, per una baralla entre algunes persones on van detenir els interessats, per tenir una reacció desproporcionada envers els agents.Al llarg de tota la setmana passada (del 16 al 22 de maig del 2022), la policia va procedir a la detenció de vint-i-vuit persones. Aquestes, s'han dut a terme tres pels presumptes delictes contra la salut pública, deu contra la seguretat del trànsit i quinze per altres delictes.