Recerca d'un home francès desaparegut

Actualitzada 23/05/2022 a les 10:33

La policia ha fet pública la fotografia d'un home francès desaparegut per demanar col·laboració ciutadana per trobar-lo. El cos de seguretat recerca Florent Gilles Robert Gregoire, nascut el 3 de novembre del 1987 a Nantes i que va pernoctar al Principat el 12 de setembre del 2016. Des del cos de seguretat ha indicat que la petició a la ciutadania per si algú pot facilitar dades del desaparegut es fa perquè han rebut una demanda de França aquesta setmana sobre la recerca de l'home i han comprovat que va estar a Andorra el 2016.La policia indica que "es desconeix lloc i data exacte" de la desaparició de l'home i especifica que quan va estar a Andorra estava acompanyat de la senyora Ischanna Samba Rumkie Widhyastuti Dipahadwidjadja, de la qual també el cos ha fet públiques imatges amb el desaparegut.El cos de seguretat sol·licita a la ciutadania que qui tingui qualsevol dada sobre la investigació per recercar l'home es posi en contacte amb la policia al telèfon 110 o 872000 o enviant un correu electrònic a policia@policia.ad.