El guitarrista, compositor, productor i artista sonor nascut a Andorra Lluís Casahuga presideix la Societat de Gestió de Drets d’Autor (SDADV) des del passat 6 de març, quan el consell d’administració va aprovar la seva presidència en substitució de Juan Diego Camuñez. Amb Lluís Dejuan com a vicepresident, encara el nou mandat amb nous reptes i ens parla de la gestió dels drets de propietat intel·lectual dels artistes.



El consell d’administració va proposar-li assumir la presidència. S’ho esperava?

Gens, tot i que hi he estat vinculat des del principi. Quan comences a veure la professió artística més enllà de la pròpia creació,