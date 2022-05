Laura Gonzalvo rep l'11è Premi Carlemany

Actualitzada 23/05/2022 a les 19:56

El cap de Govern, Xavier Espot ha lliurat aquest dilluns a la tarda el XI Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a la guanyadora, Laura Gonzalvo, per la seva obra 'La llista de les coses impossibles', segons informa l'executiu en un comunicat. La gala, que s'ha celebrat a la sala Guillemó del Park Hotel, ha acollit els actors principals de la jornada: la guanyadora de l’obra i el jurat de joves que l’ha proclamat guanyadora.Pel que fa a aquests últims, Espot ha destacat que gràcies a la celebració del premi nou joves dels tres sistemes educatius han compartit les mateixes lectures i han après amb els seus tutors a trobar arguments per valorar-ne el negatiu i el positiu, a ser crítics amb criteri o a conèixer quines condicions literàries ha de tenir una novel·la, entre d'altres. El jurat juvenil d’enguany ha estat format per estudiants d’entre 14 i 16 anys i han estat: Toni Hernàndez, Júlia Martínez i Joan Bastida, del Col·legi Mare Janer; Fernando Daniel Da Silva, Alèxia Hernàndez i Saleta Porta, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp; Emma Caraguel, Melissa Hamel i Valeria Mary Stevens, del Liceu Comte de Foix.En aquesta línia, Espot ha ressaltat que el repte és "’aconseguir que els joves trobin interès a llegir i a despertar el seu esperit crític amb la lectura, que la comparteixin amb els altres entreteniments i no només la substitueixin". L'executiu destaca que tots els joves jurats, que rebran la visita de l'autora demà, han estat assessorats per un consell lector, que en aquesta edició ha estat format per l'editora Glòria Gasch, per les escriptores Maria Carme Roca i Laia Aguilar, i per les professores Montserrat Fernàndez, Rosalina Areny i Carme Pegalajar.Així mateix, el cap de l'executiu ha volgut felicitar l'autora de la novel·la i ha remarcat que l'obra "no ha de ser únicament destinada al públic juvenil, sinó que és també per al públic adult".Per la seva banda, l'autora ha explicat la sinopsi de l'obra prèviament a la gala del lliurament del premi, enfocada en dos joves que els uneix el fet de ser exparella, i un dels dos veu canviar la seva vida per complert quan pateix un accident de moto i es queda tetraplègic arran del sinistre. "La novel·la té un missatge positiu, sense adoctrinar ni llençar un missatge moralista, amb la voluntat d’explicar una realitat que moltes vegades és desconeguda", ha explicat l’autora del llibre que ja forma part de la llista dels més venuts.L'edició del premi d'enguany ha comptat amb la participació de 35 originals. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorrai Grup 62, segons recorda l'executiu.