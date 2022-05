L'estació del roc de Sant Pere registra rècord de temperatures en un mes de maig

Actualitzada 23/05/2022 a les 06:23

El Servei de Meteorologia va alertar ahir que durant la jornada de dissabte es va superar la temperatura màxima registrada en un mes de maig a l’estació del roc de Sant Pere, situat a una altitud de 1.113 metres, marcant 32,4 graus. De fet, durant la jornada d’ahir, la calor i el sol van continuar sent els protagonistes durant el dia, tot i que el servei metereològic avisa que per avui es preveu un canvi de temps, arran de l’arribada d’una pertorbació per l’oest que farà augmentar la nuvolositat i que de cara a aquest vespre ja podria deixar anar febles precipitacions.A partir d’aquest dimarts la inestabilitat guanyarà presència a tot el país, amb precipitacions generalitzades. Meteorologia preveu que, puntualment, aquestes precipitacions de demà puguin ser en forma de tempesta. Tanmateix, a darreres hores del dia la cota de neu podria baixar “anecdòticament” fins als 2.000 metres, segons va informar el departament en el seu compte de Twitter. Ja dimecres, tornarà a sortir el sol a la capital, però amb temperatures més moderades i amb màximes que podran arribar als quinze graus a Andorra la Vella, als onze a 1.500 metres i als zero al Pas de la Casa.