Els peixos de zona pirenaica tenen microplàstics als intestins

El projecte Plastic0Pyr ha constatat que, malgrat la conscienciació mediambiental, els plàstics d'un sol ús es continuen fent servir en activitats esportives i lúdiques de muntanya, sobretot ampolles d'aigua, bosses de plàstic i caixes de cartró de menjar ràpid. Per això, els investigadors proposen un model alternatiu d'estació d'esquí que apostaria per la reducció de les ampolles de plàstic mitjançant la venda o el lloguer d'ampolles d'acer inoxidable, la instal·lació de màquines de venda, fonts d'aigua filtrada arreu de la instal·lació i punts de recàrrega.

Els peixos de llacs i rius d'Andorra tenen microplàstics als seus intestins -en alguns casos s'han trobat fins a 50 fragments- segons conclou el projecte Plastic0pyR format per centres d'investigació i entitats de França, Andorra i Catalunya. Els animals afectats es troben en zona pirenaica. De fet, un dels punts més contaminats trobats en les mostres dels peixos és el riu Ter, per sota de l'estació d'esquí Vallter 2000. En aquesta línia, els investigadors apunten que hi ha una clara relació entre el grau d'urbanització i activitat turística propera als rius de muntanya estudiats i la quantitat i tipus de residus plàstics trobats.Així mateix, afirmen que s'han observat diferències significatives en el creixement i la biodiversitat de microorganismes de substrats naturals, com la fusta o la fullaraca, i els plàstics i bioplàstics que s'acumulen als rius de muntanya. Fent que es modifiquin les interaccions entre aquests microorganismes segons si creixen sobre substrats plàstics o bioplàstics.