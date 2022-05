Els constructors anuncien "la imminent aturada de les obres d'excavació"

Actualitzada 23/05/2022 a les 10:11

L'Associació de Contractistes d'Obres (Acoda) alerta que hi haurà "una imminent aturada de les obres d'excavació pel tancament de l'abocador de Beixalís" i reclamen espais operatius aquest estiu, segons ha fet públic en un comunicat aquest matí. Els constructors expliquen que el comú de la Massana va avisar les empreses el dilluns 16 de maig que no podia vendre més tones "per abocament donat que s'ha exhaurit el límit de la seva capacitat actual" i remarquen que aquest anunci fa que les cosntructores "no podran preveure on dipositaran les terres i pedres provinents de les excavacions i fins i tot obres que es troben en curs o a punt d'iniciar-se, arribaran a aturar-se".Els empresaris subratllen que aquesta aturada tindrà "un gran impacte" en tots els col·lectius del sector del moviment de terres "amb especial perjudici per a propietaris i promotors". El col·lectiu ressalta que aquests propietaris i promotors disposen de les llicències per fer les obres i han pagar als comuns l'import de les autoritzacions però no podran executar-les per la falta d'abocadors.L'Acoda remarca que ja van alertar el febrer passat que l'anunci del tancament de Beixalís abans del previst no ha permès a les obres que s'estan fent i a les autoritats buscar alternatives per dipositar les terres i que en aquest moment el sector "es troba encara sense una solució ferma" sobre la problemàtica dels abocadors. I insisteixen a demanar "a l'administració general, en especial als comuns (com responsables de l'atorgament de les llicències urbanístiques id e la gestió dels abocadors) una solució que respongui ja a la problemàtica, amb l'obertura de nous abocadors per entrar en funcionament aquest estiu".La patronal de la construcció indica que el dipòsit de Beixalís "ha esdevingut durant anys de facto l'abocador nacional" on s'han dipositat la majoria de les terres de les parròquies centrals i totes les de les obres de les Valls del Nord "per falta d'alternatives viables en la resta de parròquies". Els empresaris recalquen que l'abocador del Maià només s'ha pogut utilitzar per a obres del Pas de la Casa durant l'estiu i que la reobertura de l'abocador de la Rabassa per ara està servint per a les terres de les obres del comú de Sant Julià "principalment per l'elevat cost de la taxa d'abocament, 28 euros el metre cubic".L'Acoda assegura que les poques alternatives existents per dipositar les terres de les excavacions significarien "un dràstic augment del cos del transport i de les taxes d'abocaemnt" i un considerable augment del trànsit des de les Valls del Nord cap a Sant Julià i el port d'Envalira "amb les conseqüències mediambientals que això també implica".