El pagament avançat als busos no fructifica

La fórmula del Govern no va ser viable i les negociacions tornen a la casella de sortida

Les negociacions entre l’executiu i les concessionàries dels busos segueixen estancades. El Govern havia proposat fa unes setmanes que les dues empreses acceptessin un pagament a compte per part de l’Estat, per alleugerir la complicada situació de tresoreria que les empreses afronten després de vuit mesos sense cobrar. Tot i que una de les concessionàries havia acceptat la proposta, la fórmula no serà possible, segons explica Gabriel Dallarès, gerent de Coopalsa.



El problema és que les dues gestores del servei demanaven que aquest pagament no els eximís de seguir negociant i defensant els seus interessos, fins al punt que l’executiu assumia