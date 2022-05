El padrí que es buscava a Encamp ha tornat a casa

Actualitzada 23/05/2022 a les 15:49

L'home de 81 anys que va desaparèixer divendres a Encamp, Robert Jubillar Pérez, ha tornat al seu domicili avui, segons ha informat la policia. El cos de seguretat va activar una recerca divendres pels volts de les 10 hores demanant la col·laboració ciutadana per trobar al padrí i la recerca es va donar per finalitzada a la tarda quan es va saber que havia comprat un bitllet d'autobús per viatjar fins a Tarragona.