El consum de combustible augmenta un 25% a l'abril

Andorra ha consumit 15.207 TEP (tones equivalents de petroli) i 44.418,4 MWh (megawatts hora) durant l'abril que representen un increment del 25,4% en combustibles i del 12,3% en electricitat en comparació amb l'abril de l'any passat, segons publica Estadística aquest matí. El recull indica que la variació acumulada en els quatre primers mesos de l'any és d'un 30,1% en tones de petroli i del 16,8% en el cas de l'energia elèctrica.El consum d'energia elèctrica de l'abril per sectors reflecteix que hi ha hagut una baixada en els usos domèstics del 4,1% i del 9% en l'enllumenat públic. I l'ascens s'ha registrat en les estacions d'esquí amb un 171,5% més, en hoteleria i restauració, amb una pujada del 45,1%, d'altres distribuïdors, amb un 18,5% per sobre de les xifres de l'abril del 2021.Les dades de l'últim any mostren una pujada del 22,1% en el consum de combustible, amb 203.992,5 TEP, i de l'11,1% en electricitat, amb 539.176,1 MWh.