Demòcrates tornaria a guanyar les eleccions amb un 33,3% dels vots

Actualitzada 23/05/2022 a les 13:19

El partit Demòcrates d’Andorra s’imposaria a les eleccions amb un 33,3% dels vots, segons l’enquesta de primavera elaborada per Andorra Recerca i Innovació. En segona posició, el Partit Socialdemòcrata (PS) recolliria el 14,4% dels vots, segons la intenció de vot dels enquestats. El partit Liberal d’Andorra seria la tercera força amb un 7,1% de la intenció de vot, mentre que Terceravia recolliria el 3% dels vots, Andorra Endavant un 2,3% i tant Ciutadans Compromesos com Progressistes SDP obtindrien un 0,9% cadascun. Així tot, cal tenir en compte que un 18,8% dels votants són indecisos i un 8,8% va mantenir el seu vot ocult.Cal destacar, que l’enquesta va ser realitzada entre el 29 d’abril i l’11 de maig, el que implica que no reflecteix la crisi al partit Liberal arran de les primàries i la sortida de Jordi Gallardo. A més, l’enquesta només contempla les llistes nacionals i no pregunta per les llistes territorials. Tanmateix, en la mostra sí que s’ha tingut en compte el pes poblacional de cada parròquia. La mostra compta amb un marge d’error del +- 4,95% i un nivell de confiança del 95%.