Cinc arrestats per agredir a les parelles

Actualitzada 23/05/2022 a les 12:30

Quatre homes i una dona residents van ser arrestats la setmana passada pel cos de seguretat per agredir a les seves parelles. La primera detenció va tenir lloc el passat dissabte 21 de maig a les 20:10 hores a Andorra la Vella, d'un home resident de 26 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits quan la seva exparella va presentar una denúncia prop dels serveis policials per un episodi de violència física envers la interessada.El mateix dia a les 21:00 hores a Escaldes-Engordany, va ser detinguda una dona resident de 40 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Quan els agents van ser requerits per una discussió de parella que va derivar en una agressió de la interessada envers l'altra part.També el dissabte 21 de maig a les 00:24 hores a Escaldes-Engordany quan el cos de seguretat va ser requerit en un domicili particular per una discussió de parella que va derivar en una agressió de l'interessat envers l'altra part. L'home, resident de 40 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-.El diumenge 22 de maig a les 05:20 hores a Andorra la Vella, un home resident de 27 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. L'arrest es va dur a terme quan el cos policial, efectuava una parada de prevenció d'aldarulls a la sortida d'un establiment d'oci nocturn, sent requerits per una dona que va patir una agressió per part de la seva exparella -el detingut-.El mateix diumenge a les 17:36 hores a Escaldes-Engordany, la policia va detenir un home resident de 32 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-, i contra la funció pública -desobediència- després que la seva parella presentés una denúncia prop dels serveis policials per un episodi de violència física envers la interessada.