La capacitat de finançament exterior es redueix a 393 milions el 2020

La capacitat de finançament internacional d'Andorra el 2020 va ser de 393,23 milions d'euros, segons l'informe publicat avui pel departament d'Estadística. El que representa un descens respecte al 2019 quan va ser de més de 507 milions d'euros. Aquest resultat es desprèn de la disminució del PIB que el 2019 era del 18% i el 2020 del 15% un resultat generat pel fre de l'economia arran de les conseqüències ocasionades per la pandèmia de la covid-19 que ha limitat la producció, el flux de turistes, ha generat el tancament de fronteres i comerços i en conseqüència la limitació i disminució del moviment econòmic, entre d'altres.En aquest sentit, la partida de béns i serveis representa el 26%, amb un saldo de 100,29 milions d'euros, mentre que la renda primària i la renda secundària representen el 84% i el -9,6%, respectivament, amb saldos de 330,59 milions i de -37,89 milions. A causa de la significació del compte de béns i serveis, Estadística conclou que s'identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (1.022,16 milions d'euros) i importador de béns (-921,87 milions d'euros).Pel que fa al compte financer, aquest equival a 441,9 milions d'euros per a l'any 2020. La inversió directa té un saldo negatiu de 122,33 milions d'euros, que significa que el país té contrets uns passius envers la resta del món, ja que actualment Andorra és un país captador d'inversió estrangera. El saldo de les inversions en cartera és negatiu de 204,58 milions d'euros i, en canvi, el de les altres inversions s'eleva en positiu fins a 726,90 milions d'euros.En referència al pes de la Balança de pagaments sobre el PIB, aquest equival al 15,5% per l'any 2020. Si es comparen els resultats en l'àmbit mundial, a escala europea, el Principat se situa per sobre de la resta de països, els quals molts estan en negatiu respecte el percentatge del PIB. Així, Andorra és el primer per davant de Lituània, Dinamarca, Eslovènia i Holanda.