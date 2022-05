Andorra va destinar 220,77 milions a ajuts socials el 2020

Actualitzada 23/05/2022 a les 12:50

Andorra va destinar un total de 220,77 milions d'euros a ajuts socials durant el 2020, segons es desprèn de l'informe publicat aquest dilluns per Estadística. Del total consolidat dels comptes integrats de la protecció social entre els diferents sectors institucionals tractats, l'import de les prestacions socials ha estat de 213,85 milions d’euros, pagades en metàl·lic per 209,74 milions d’euros i pagades en espècie per 4,11 milions d’euros.Els comptes integrats de la protecció social ofereixen una comparació coherent entre els països europeus de les prestacions socials a les llars i el seu finançament. Les prestacions socials són transferències a les llars, en metàl·lic o en espècie, destinades a alleugerir-les de la càrrega financera d’una sèrie de riscos o necessitats. Els riscos o necessitats de la protecció social es refereixen a les funcions del SEEPROS (Sistema Europeu d’Estadístiques integrades de Protecció social).Per funcions, el 50,7% de les prestacions socials han anat destinades a la gent gran, és a dir un total de 108,335 milions d'euros, seguit de malaltia i salut que ha suposat un 21% sent un total de 44.860 milions i discapacitat que ha estat un 13,2% assolint 28.124 milions.