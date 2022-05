Actualitzada 23/05/2022 a les 06:21

Detectat un intent de frau que busca aconseguir informació sensible d’usuaris del moneder virtual Metamask, utilitzat per a la gestió de criptomonedes. Mitjançant un correu electrònic els lladres sol·liciten una “verificació del compte”, per intentar aconseguir les claus d’accés de l’usuari.