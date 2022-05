Una de les solucions és modificar l’horari dels trajectes per evitar els pics de calor

Els avions d’Air Nostrum no poden aterrar a l’aeroport d’Andorra-La Seu a més de 30 graus de temperatura, segons va informar ahir la companyia als clients afectats pel quart vol, des que es va posar en marxa la línia regular de vols amb Madrid, desviat de l’aeroport de la Seu d’Urgell al d’Alguaire. A l’obstacle de la temperatura s’hi va afegir el fet que l'ocupació de l'aeronau fregava la màxima permesa.



Ja a l'aeroport de la capital espanyola, les pantalles de la porta d'embarcament indicaven que la destinació seria Alguaire, raó per la qual els viatgers van preguntar per les causes