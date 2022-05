Acord amb Catalunya per impulsar el creixement de les empreses

Actualitzada 23/05/2022 a les 14:23

La Generalitat de Catalunya i Andorra Business han signat per primera vegada aquest dilluns un acord per impulsar la competitivitat de les empreses d'ambdós territoris, segons informa l'entitat en un comunicat. Així, el conveni signat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, contempla diverses línies d'actuació per aprofitar sinergies entre ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball- i Andorra Business per fomentar la internacionalització, la innovació i la disrupció tecnològica entre les empreses catalanes i andorranes.En aquest sentit, el conveni estableix que la Generalitat posarà a disposició de les empreses andorranes els serveis que ofereixen la xarxa de 40 oficines d'Acció al món mentre que Andorra Business donarà suport als projectes d'empreses catalanes al Principat, segons informa l'executiu en un comunicat. Així mateix, s'estudiaran possibles actuacions conjuntes en àmbits com els dispositius mèdics, l'esport o les fintech i es promouran els centres tecnològics catalans entre les empreses andorranes així com l'oferta tecnològica de Catalunya en l'àmbit de la indústria 4.0 i la sostenibilitat.En el marc de la trobada, Gallardo i Torrent han tractat temes relatius a l'ocupació i el treball. En aquest sentit, Gallardo ha exposat a Torrent les diverses polítiques actives d'ocupació que s'ofereixen des d'Andorra, especialment les que volen donar solucions als inscrits per adaptar-se a les noves tendències del mercat laboral i als nous sectors. Així, el ministre ha recalcat la importància de comptar amb les empreses per concretar i delimitar quines són les necessitats més destacades en cada moment. Alhora, l'executiu afirma que han parlat sobre les inspeccions de treball, de com es pot millorar la percepció que en té la societat i com exposar que poden suposar un valor afegit per a les empreses. En aquest sentit, han coincidit en establir un full de ruta per difondre aquest paper més enllà del sancionador i el foment de la cultura preventiva.