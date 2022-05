Salazar demana documentació sobre les graelles salarials de l'Administració Pública

Actualitzada 22/05/2022 a les 12:56

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Judith Salazar, ha entrat a demanda la sol·licitud de la informació relativa sobre les adjudicacions i els contractes de treball de l'Administració Pública, segons informa el partit en nota de premsa. Salazar sol·licita a l'executiu que faciliti la documentació de la revisió de les graelles salarials de tots els cossos i dels llocs de treball de l'administració, així com la de l'elaboració de reglaments de carrera professional horitzontal i d'avaluació de l'acompliment de la funció pública.De fet, en una entrevista a Diari d'Andorra , el president del sindicat de bombers d'Andorra, Iván Manuel Vilares, va lamentar que "fa prop de vint anys que no es toca el sou d'un bomber". Segons el president, un estudi encarregat per l'executiu va constatar que el sou del cos es trobava en un "80% del que li correspondria segons les graelles de referència".