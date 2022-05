Quin idioma prioritza?

part important dels residents que no tenen el català com a llengua materna l’entenen i el parlen a la feina tot i que a casa utilitzin un altre idioma

L‘ús del català entre la població i en l’esfera pública s’ha convertit en un tema candent. Al llarg dels darrers mesos el Servei de Política Lingüística ha hagut d’actuar per males pràctiques en aquest àmbit d’algunes empreses. Les situacions i circumstàncies dels ciutadans són variades, però en termes generals coincideixen que fan ús del català en la vida pública. És a dir, independentment de la llengua materna el català es manté en molts casos com la llengua que es parla per anar a comprar, fer gestions o activitats d’oci.

La Belén Beltran, que regenta una botiga de moda, explica que sempre