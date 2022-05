Pallarés i Cabanes respectaran els acords de Gallardo amb Demòcrates

Els dos candidats a les primàries traslladen un missatge de tranquil·litat pel que fa a la relació entre els dos socis

Demòcrates s’ho mira des de la barrera però conscient que la crisi interna a Liberals li toca molt de prop. Públicament impera el silenci per allò que no és bo immiscir-se en la casa dels altres, però a les portes d’unes eleccions generals, des de DA hi ha preocupació pel final d’aquest conflicte.

Els dos aspirants a liderar L’A, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes, han fet arribar missatges de tranquil·litat en el sentit que respectaran tots aquells acords que ja s’han negociat amb Jordi Gallardo.

L’exministre d’Interior i l’actual ministra d’Afers Socials i Igualtat han tranquil·litzat els seus socis en el