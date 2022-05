La compra cada cop pesa més

La inflació i l’increment de preus en el sector de l’alimentació continua marcant el dia a dia de la població, que sent que la situació és molt pitjor del que assenyalen les dades en fred

Fer la compra comença a ser un petit mal tràngol per a alguns, un mal de cap –quasi insuportable– per a la resta. I és que la denominada costa de gener sembla que es vulgui allargar dotze mesos. “Anar a fer la compra s’ha convertit una mica en un malson, però què hem de fer? La compra és una despesa sagrada, si no ja...”, assegura l’Anaïs Armengol, resident al país. Ella no es creu les dades del departament d’Estadística (corresponents al subgrup d’aliments de l’IPC) que indiquen que enguany el preu dels aliments s’han incrementat un 5,1%. “Impossible, jo abans